Усть-Луга, Ленинградская область, 29 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Водитель и три пассажира автомобиля каршеринга погибли на пути к морскому торговому порту Усть-Луга в Ленинградской области, в результате столкновения с грузовым автомобилем. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль одного из сервисов каршеринга

ДТП произошло в Кингисеппском районе Ленобласти в ночь на 29 ноября. В 00:35 мск на 43 км подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга 27-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Shacman под управлением 33-летнего мужчины.

«В результате столкновения водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте. По факту ДТП полиция проводит проверку», — добавили в ведомстве.