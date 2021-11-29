Владивосток, 29 ноября 2021, 08:49 — REGNUM Продлён срок ареста возглавлявшего администрацию Владивостока Олега Гуменюка. Под стражей он останется до февраля 2022 года, сообщил представитель Фрунзенского городского суда РИА Новости.

Олег Гуменюк
Олег Гуменюк
Vlc.ru

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«По ходатайству следователя суд ему продлил меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года», — сказали в суде.

Олег Гуменюк с этим решением не согласен. Свою вину он не признал и пытался опротестовать заключение его под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, Олега Гуменюка будут судить за покровительство в махинациях при организации похорон. За такие «услуги» экс-мэр получил от компании «Некрополь» более 19,5 млн рублей.