Москва, 29 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Лауреаты главной просветительской премии страны — премии Российского общества «Знание», будут определены 29 ноября на заседании Почетного жюри, в состав которого входят государственные деятели, представители бизнеса, а также деятели науки, культуры и искусства. Об этом 29 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Знание Семинар общества Знание

В шорт-лист премии вошли 108 номинантов и жюри определит лауреатов в 14 номинациях.

При этом для жителей России в этот же день начнется открытое голосование за победителя в номинации «По версии слушателей» на сайте премии premiya.znanierussia.ru, которое будет проходить с 29 ноября по 6 декабря.

Затем, 7 декабря, на торжественной церемонии вручения общественные и государственные деятели, представители бизнеса и научного сообщества вручат награды 29 лауреатам. В качестве зрителей на премию приглашаются деятели культуры и искусства, а также значимые персоны в сфере просвещения.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», который открывает доступ к широким возможностям его мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку Российского общества «Знание» в их продвижении на широкую аудиторию.

Отметим, премия Российского общества «Знание» учреждена Российским обществом «Знание» для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.