Москва, 29 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В технополисе «Москва» за январь-сентябрь 2021 года объем инвестиций резидентов составил 21,6 млрд руб., что 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го (7,3 млрд руб.), сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

Больше всего средств вложили производители фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования — инвестиции за шесть месяцев 2021 года составили более 13 млрд рублей.

Производители микросхем, электронных меток, чипов, полупроводниковых изделий за девять месяцев вложили свыше 7,3 млрд рублей. Всего за время работы технополиса «Москва» инвестиции резидентов превысили 59 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из компаний особой экономической зоны «Технополис «Москва» разработала новый инновационный материал для строительства зданий в Арктике.

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