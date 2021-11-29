Александровский район, Томская область, 29 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Первая ледовая переправа открылась в Томской области, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в администрации региона.

Ian Mackenzie Лёд на реке

Переправа действует в Александровском районе на реке Ларь-Ёган у населённого пункта Ларино. Её длина — 134 метра, тоннаж — 2 тонны.

Всего в этом году в Томской области планируют открыть более 60 ледовых переправ и два наплавных моста. На сегодняшний день эти мосты грузоподъемностью до 35 тонн уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе.

Добавим, в Томской области есть немало населённых пунктов, добраться до которых можно только пересекая водоём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело по факту перевозки жителей республики через реку Лена.

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