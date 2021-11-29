Пхеньян, , 08:42 — REGNUM Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид 27 ноября направил ответную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В письме глава Омана выразил искреннюю признательность за любезные поздравления по случаю Дня независимости и надежду на укрепление двусторонних отношений, а также пожелал северокорейскому лидеру здоровья и счастья, а народу КНДР — непрерывного прогресса и процветания.

Напомним, что ранее председатель КНДР направил поздравительную телеграмму султану Омана по случаю Дня независимости Омана, который празднуется 18 ноября.

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