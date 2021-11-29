Пхеньян, 29 ноября 2021, 08:42 — REGNUM Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид 27 ноября направил ответную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
В письме глава Омана выразил искреннюю признательность за любезные поздравления по случаю Дня независимости и надежду на укрепление двусторонних отношений, а также пожелал северокорейскому лидеру здоровья и счастья, а народу КНДР — непрерывного прогресса и процветания.
Напомним, что ранее председатель КНДР направил поздравительную телеграмму султану Омана по случаю Дня независимости Омана, который празднуется 18 ноября.
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