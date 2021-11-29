Пхеньян, 29 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид 27 ноября направил ответную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

В письме глава Омана выразил искреннюю признательность за любезные поздравления по случаю Дня независимости и надежду на укрепление двусторонних отношений, а также пожелал северокорейскому лидеру здоровья и счастья, а народу КНДР — непрерывного прогресса и процветания.

Напомним, что ранее председатель КНДР направил поздравительную телеграмму султану Омана по случаю Дня независимости Омана, который празднуется 18 ноября.

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