Саратов, 29 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Саратовской области в течение дня, 29 ноября вероятен густой туман. Соответствующее предупреждение распространено ГУ МЧС России по региону.

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Днем 29 ноября местами по Саратовской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее, в отдельных районах ожидается туман с видимостью не более 50 м. Временами порывы ветра достигнут 18 м/с. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 29 ноября ожидается 3−5 градусов ниже нуля. Сохранится ветреная погода. Ветер будет дуть в южном и юго-западном направлении со скоростью 4−9 метров в секунду. Порывы могут достигать 7−12 м/с.

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