Ашхабад, 29 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Азербайджан, Иран и Туркменистан 28 ноября договорились о своповых поставках газа в Ашхабаде. Об этом сообщает иранская телекомпания IRIB.

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По данным журналистов, на подписании трёхстороннего соглашения, кроме главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, присутствовали иранский и азербайджанский президенты Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев.

Сообщается, что, согласно договорённостям, Туркмения будет поставлять газ в Иран, а Иран обязуется это же количество поставлять в Азербайджан. В год таким образом планируется продавать от 1,5 млрд до 2 млрд кубометров голубого топлива.

Стоит отметить, 21 ноября министр нефти Ирана Джавад Оуджи публично заявил, что Тегеран и Баку обсуждают совместную разработку месторождений газа и нефти в Каспийском море. В скором времени планируется подписать соответствующее соглашение.