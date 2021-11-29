Ташкент, 29 ноября 2021, 08:40 — REGNUM Президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева и Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси обсудили вопросы двусторонних связей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Встреча прошла в рамках мероприятий очередного саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоялся 28 ноября в городе Ашхабаде.
«Президента обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных отношений между двумя странами», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили меры по увеличению объемов двусторонней торговли, реализации новых проектов кооперации в промышленности, эффективного использования транзитного потенциала двух государств и продвижения программ культурно-гуманитарного обмена.
«Лидеры Узбекистана и Ирана кроме того уделили особое внимание вопросам региональной повестки в свете нынешней ситуацией в Афганистане, а также продолжения тесного диалога в рамках международных организаций», — сообщает пресс-служба.