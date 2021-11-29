Гай, Оренбургская область, , 08:40 — REGNUM В городе Гае Оренбургской области вынесли приговор в отношении двух местных жителей, которых суд признал виновными в краже канализационных люков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Открытый люк

Установлено, что в январе 2021 года в утреннее время горожане украли две чугунные крышки канализационных люков, общей стоимостью более 5 тыс. рублей, принадлежащие МУП ЖКХ. Продав люки, мужчины потратили вырученные деньги на личные нужды.

В суде приятели вину не признали. Они пытались переложить вину друг на друга, чтобы избежать уголовной ответственности. Стоит отметить, один из гайчан имеет непогашенную судимость.

В итоге суд назначил одному мужчине наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием из заработка 5% в доход государства, другому — в виде лишения свободы на срок три года и три месяца с ограничением свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.