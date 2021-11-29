Кабул, , 08:39 — REGNUM Состоялась церемония началось строительство коммерческого комплекса в центре Кабула, который был уничтожен пожаром три года назад; на церемонии присутствовали высокопоставленные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В информационном бюллетене «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщается, что комплекс коммерческого рынка Хайрхах в центре Кабула стоимостью 32,8 миллиона долларов, будет построен турецкой строительной компанией.

Три года назад, 2 ноября 2018 года, «около 300 магазинов» в этом месте сгорело в пожаре. В кабульский универмаге на улице Надер Паштун возле президентского дворца издавна торговали электроприборами, компьютерами, холодильниками, стиральными машинами, кондиционерами и другой бытовой техникой.

«Нам приятно излечивать раны афганского народа», — сказал Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономическим вопросам, и добавил: «Этот проект призван оказать положительное воздействие на роль частного сектора в росте экономики и развитии страны».

«В настоящее время ведутся переговоры с соседними странами о реализации крупных экономических проектов, включая ТАПИ (трубопровод для транспортировки энергии — прим.), железные дороги и оптоволокно, что увеличит доходы страны», — добавил он.

Рынок будет построен частным сектором на территории площадью 9361,16 кв. м и будет включать 9 этажей, 1278 магазинов, 79 офисов и парковку на 1680 мест.

«Двенадцать тысяч человек прямо или косвенно работают над проектом», — сказал Инамулла Самангани, заместитель официального представителя Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, в основе проекта лежит модель «государственно-частного партнерства» членов «союза пострадавших от пожара на рынке «Хайрхох» и турецкой строительной компании «ПИМТЕК».

"Землю для строительства рынка выделили: 6724,16 квадратных метров — Министерство городского развития и землепользования, 1423 квадратных метра — Национальный банк Афганистана и 1200 квадратных метров — муниципалитет Кабула».

По словам Самангани, «30% доходов от деятельности комплекса будет получать государство, 70% — частный сектор».

С даты реализации контракта все объекты и право собственности в течение 30 лет будут принадлежать частному сектору, а по истечении этого срока перейдут государству.