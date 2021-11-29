Москва, 29 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. 29 ноября 1941 года была казнена немецко-фашистскими захватчиками первая женщина, получившая в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза, Зоя Космодемьянская, и о ее подвиге, которому в 2021 году исполняется 80 лет, знают миллионы. Подвиг Зои Космодемьянской лег в основание победоносного исхода Битвы за Москву.

Казнь Зои Космодемьянской

Битва под Москвой была особенно жестокой. Немецкая армия столкнулась не только с Красной Армией, но и встретила сильнейшие морозы, к которым не была готова. Без всякого чувства ответственности и страха наказания нацисты в Подмосковье творили бесчинства, грабили и выгоняли население из своих домов на мороз, обеспечивая себе зимние квартиры. При условии сильнейших морозов, обеспечение войск Вермахта провиантом и жильем, было равносильно сохранению боеспособности немецкой армии, и потому изгнание мирных жителей из своих домов было массовым явлением.

В условиях 30-ти и даже 50-ти градусного мороза для многих это означало верную смерть. Особенно беззащитными оказались дети и старики, которые замерзали и умирали от обморожения. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные архивные документы, хранящиеся в Архивах Москвы и Московский области.

Из Акта комиссии при Комлевском сельсовете по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в селении Комлево Рузского района от 20 августа 1943 г.: «В семье Романовых из 10 человек, во время изгнания из своей деревни, в дороге от холода и недоедания погибли 2 детей: Володя — 6 лет и Шура — 6 месяцев». Также поступили оккупанты и с населением деревни Урусово, где дома лишилась семья Орловых с малолетними детьми. Когда они «приехали в д. Никольское, там тоже немецкие бандиты приказали идти в холодный сарай и, прожив в сарае 5 суток, где и замерзла Зоя Орлова». Освобождение домов местных жителей для расквартирования немецкой армии проводилось поместно и охватывало целые деревни и села.

В этих условиях генеральным секретарем ЦК ВКП (б) И.В. Сталиным было принято решение применить в широких масштабах тактику «выжженной земли», чтобы подорвать боеспособность немецкой армии. Вышедший 17 ноября Приказ СВГК № 428 предписывал лишить «германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом», с каковой целью необходимо было «разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40—60 км в глубину от переднего края и на 20—30 км вправо и влево от дорог».

Во исполнение этого приказа военым командованием СССР были организованы диверсионные группы. В одной из них, относящейся к части № 9903, воевала добровольцем Зоя Космодемьянская. В ноябре группа получила задание сжечь в течение 5—7 дней 10 населённых пунктов, и в том числе деревню Петрищево (Верейский район) (ныне Рузский район Московской области). По дороге бойцы стали свидетелями расправ и бесчинств оккупантов над мирным населением. Зое удалось полностью выполнить задание, но она была схвачена по доносу местного жителя, служившего у немцев.

В ходе допроса Зоя не выдала группу, стойко переносила все издевательства. 29 ноября 1941 г. она была повешена нацистами. По свидетельству очевидцев перед казнью она произнесла слова призыва: «Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не будет побеждён». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя Космодемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов».

О судьбе Космодемьянской стало широко известно из статьи Петра Лидова — «Таня», опубликованной в газете «Правда» 27 января 1942 года. Автор случайно услышал о казни в Петрищеве от свидетеля — пожилого крестьянина, которого потрясло мужество неизвестной девушки: «Её вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…» Лидов отправился в Петрищево, подробно расспросил жителей и на основе их расспросов опубликовал статью. Её личность была вскоре установлена, об этом сообщила «Правда» в статье Лидова от 18 февраля — «Кто была Таня».

16 февраля Президиум Верховного Совета СССР удостоил посмертно Зою Космодемьянскую звания Героя Советского Союза за «отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков». Зоя стала первой женщиной ставшей Героем Советского Союза.