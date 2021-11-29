Фаучи оценил эффективность ревакцинации против штамма «Омикрон»
Вашингтон, 29 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Ревакцинация даёт самую надёжную защиту от омикрон-штамма коронавируса, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает пресс-служба Белого дома.
Фаучи добавил, что для получения окончательной информации о степени серьёзности и иных характеристиках «омикрона» потребуется ещё приблизительно две недели.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила заявление о том, что у людей, переболевших COVID-19, существует повышенный риск заразиться «Омикрон"-штаммом коронавируса. Основным симптомом нового штамма коронавирусной инфекции является сильное чувство усталости.