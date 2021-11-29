Коммунар, , 08:42 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на понедельник, 29 ноября, тушили крупный пожар на фабрике нетканых материалов «Фанема». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Пожар на фабрике «Фанема» Vk.com/megapolisonline

Пожар в городе Коммунар произошёл в помещении, где располагается фабрика «Фанема», занимающаяся производством нетканых материалов: войлок для обуви и мебели, дорнит, межвенцовый утеплитель, подложка под напольное покрытие, биомат.

Около 06:44 мск огонь охватил 1100 кв. метров здания на улице Антропшинская, 157, однако прибывшим на место ЧП пожарным удалось остановить распространение огня и локализовать пожар к 08:00 мск.

«Гатчинской городской прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов организованы проверочные мероприятия, — сообщили в надзорном ведомстве. — Будет дана оценка деятельности должностных лиц фабрики при соблюдении пожарной безопасности, а также иным обстоятельствам произошедшего».

Отметим, что УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области зарегистрирован материал проверки, ход и результаты которой взяты на контроль Гатчинской городской прокуратурой.