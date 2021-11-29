Москва, , 08:49 — REGNUM Москва, ЯНАО и Тюменская область заняли три первых места в списке российских регионов, лидирующих по уровню социально-экономического развития. Об этом пишет 29 ноября газета «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Тобольск. Тюменская область Kremlin.ru

В десятку регионов-лидеров вошли Югра, Санкт-Петербург, Ленинградская и Челябинская области, Якутия, Курская область и Приморский край. В основу исследования легли данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства России за первую половину 2021 года.

По итогам прошлого года в рейтинге лидировали Москва, Тюменская и Ленинградская области, ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Югра. Таким образом, за шесть месяцев места среди лидеров потеряли Московская, Магаданская, Иркутская и Калужская области.

В рейтинг за первое полугодие текущего года вошли 33 субъекта, они поделили между собой 30 мест. Калининградская, Сахалинская, Иркутская области, Татария, Калужская, Белгородская, Московская и Тульская области, Карелия, Пермский край, Оренбургская и Самарская области вошли во вторую десятку.

Третью десятку составили Владимирская и Мурманская области, Коми, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Башкирия, Красноярский край, Чукотка, Свердловская, Воронежская, Новосибирская области.

В ФоРГО пояснили, что исследование включает девять первичных рейтингов, которые учитывают в том числе размеры средней зарплаты и прожиточного минимума, индекс промышленного производства и динамику начисленного НДС в том или ином регионе.

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