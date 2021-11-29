Джакарта, , 08:33 — REGNUM Правительство Индонезии заявило, что готово содействовать диалогу между улемами и властями Афганистана, сообщает CNN Indonesia.

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Об этом заявили президент Индонезии Джоко Видодо и министр иностранных дел страны Ретно Марсуди на саммите Азия-Европа.

«Индонезия готова содействовать диалогу между улемами, в том числе афганскими священнослужителями», — заявила глава МИД Индонезии в ходе своей пресс-конференции.

По словам Ретно Марсуди, в 2018 году в Индонезии прошло трехстороннее собрание улемов. Во встрече приняли участие афганские, пакистанские и индонезийские священнослужители. Эта встреча, заявила глава МИД Индонезии, была направлена на установление мирного процесса в стране.

«Индонезия готова предоставить женщинам Афганистана стипендии на обучение», — отметила Ретно Марсуди.

Индонезия также готова продолжить общение с различными сторонами в Афганистане и помогать афганскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии ввело ограничения на въезд в страну для иностранных граждан.

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