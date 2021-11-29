Кабул, 29 ноября 2021, 08:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Встреча прошла на полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоялся 28 ноября в городе Ашхабаде,
«Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-пакистанского многопланового сотрудничества», — говорится в сообщении.
Стороны с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие партнерских связей, прежде всего на экономическом треке.
«Обсуждены актуальные вопросы региональной политики, в том числе складывающая ситуация в Афганистане», — сообщает пресс-служба.
В заседании ОЭС, прошедшем под председательством президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Ибрахим Раиси, Киргизии Садыр Жапаров, Пакистана Ариф Алви, Таджикистана Эмомали Рахмон, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.