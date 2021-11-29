Биробиджан, 29 ноября 2021, 08:33 — REGNUM Несколько социальных выплат в Еврейской автономии не были переведены получателям своевременно. Доплаты люди получат на месяц позже, сразу за два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе правительства ЕАО.
Читайте также: В Тюменской области выясняют причины задержки выплат многодетным
Речь идёт о компенсациях за коммунальные услуги ветеранам труда и сельским специалистам, а также о региональной социальной доплате малоимущим. В правительстве региона объяснили задержку тем, что не пришли средства на эти цели из федерального бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области выясняют причины задержки выплат многодетным семьям. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.