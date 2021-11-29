Биробиджан, 29 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Несколько социальных выплат в Еврейской автономии не были переведены получателям своевременно. Доплаты люди получат на месяц позже, сразу за два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе правительства ЕАО.

Vest-news.org Деньги

Читайте также: В Тюменской области выясняют причины задержки выплат многодетным

Речь идёт о компенсациях за коммунальные услуги ветеранам труда и сельским специалистам, а также о региональной социальной доплате малоимущим. В правительстве региона объяснили задержку тем, что не пришли средства на эти цели из федерального бюджета.

«Как только деньги поступят в регион, начнутся перечисления. До 15 декабря все получатели социальных доплат увидят суммы за ноябрь и декабрь на своих счетах», — заверила начальник департамента социальной защиты населения правительства ЕАО Наталья Канделя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области выясняют причины задержки выплат многодетным семьям. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.