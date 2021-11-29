Ташкент, 29 ноября 2021, 08:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Встреча прошла на полях саммита Организации экономического сотрудничества, который состоялся 28 ноября в городе Ашхабаде.
«Главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства. Подчеркнута важность наращивания полномасштабного торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.
Сторонами особое внимание уделено реализации перспективных проектов кооперации в отраслях промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и других приоритетных секторах.
«Отмечены важные программы культурно-гуманитарного обмена», — отмечает пресс-служба.
Лидеры также обменялись мнениями по развитию ситуации в регионе Центральной Азии.