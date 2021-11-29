Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве по программа реновации в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию около 1,5 млн кв. метров жилья, сообщается 29 ноября на портале мэра столицы.

Новые дома по московской программе реновации Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в Москве построят не менее 90 новых домов для переселения участников программы.

Всего с начала реновации в столице построено 162 дома площадью 2,1 млн кв. метров. Проектируется и строится ёще более 300 домов. Переехали в новые квартиры более 45 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в программу реновации включён 251 дом, где живут около 22 тыс. человек.

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