Москва, 29 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Москве по программа реновации в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию около 1,5 млн кв. метров жилья, сообщается 29 ноября на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в Москве построят не менее 90 новых домов для переселения участников программы.

Всего с начала реновации в столице построено 162 дома площадью 2,1 млн кв. метров. Проектируется и строится ёще более 300 домов. Переехали в новые квартиры более 45 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в программу реновации включён 251 дом, где живут около 22 тыс. человек.

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