* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:30 — REGNUM *ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В ходе встреч с президентами Турции, Туркмении и Пакистана президент Ирана подчеркнул, что США стремятся дестабилизировать обстановку в Афганистане и регионе с помощью террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», президент Ирана аятолла Сейид Ибрагим Раиси, прибывший в Туркмению для участия в Саммите экономического сотрудничества ОЭС, в ходе отдельных встреч с президентами Турции, Туркмении и Пакистана заявил, что «Соединенные Штаты стремятся дестабилизировать обстановку в Афганистане и регионе с помощью террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В ходе данных встреч он подчеркнул, что Исламская Республика Иран приветствует формирование в Афганистане «инклюзивного правительства, которое представляет весь афганский народ, этнические и политические группы».

На встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Ирана отметил: «Исламская Республика Иран поддерживает создание инклюзивного правительства в Афганистане, и мы считаем, что все этнические группы и слои афганского общества должны участвовать в будущем Афганистана».

Аятолла Раиси заявил: «Проблемы региона должны решаться странами региона, а присутствие и вмешательство иностранцев не только не поможет решить проблемы, но и усложнит ситуацию».

Подчеркнув необходимость оказания гуманитарной помощи афганскому народу, президент Ирана заявил: «наличие почти 4 миллионов афганских беженцев в Иране является результатом американского вмешательства, и, несмотря на санкции и ограничения, мы приняли их как братьев».

Раиси также встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и сказал, что Исламская Республика Иран всегда придерживается четко выраженной политики.

Он добавил:

«Группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дестабилизирует обстановку в регионе. Эта террористическая группа была создана американцами и убивает во имя интересов Америки в регионе. Но наше сотрудничество отвечает интересам безопасности региона и Афганистана.