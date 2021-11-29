Техас, США, , 08:30 — REGNUM Решение идти в политику и баллотироваться на пост губернатора американского штата Техас отменил голливудский актёр Мэтью Макконахи. Об этом артист заявил в видеообращении, опубликованном 29 ноября в своём Twitter.

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В видеообращении Макконахи поясняет, что борьба за политическое лидерство — это не тот путь, который он хочет выбрать. Вместо этого он принял решение работать и инвестировать заработанные средства в поддержку предпринимателей, фирм и фондов, которые, по его мнению, создают возможности преуспеть людям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр Мэтью Макконахи обещал подумать над решением баллотироваться на пост губернатора штата Техас. Как пояснил актёр, это решение потребует от него больших жертв, поэтому ему надо подготовиться и понять, готов ли он к такому шагу.

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