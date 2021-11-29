Мухоршибирский район, Бурятия, 29 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Бурятии 28 ноября зарегистрировано сразу два ДТП, завершившиеся гибелью людей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Управление ГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

На трассе в Селенгинском районе 38-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и опрокинулся. В результате погибла 39-летняя пассажирка, второй пассажир доставлен в больницу.

К вечеру воскресенья в Мухоршибирском районе в районе села Никольск 39-летний водитель за рулём Toyota Wish сбил мужчину 1965 года рождения, который следовал по дороге. В результате пешеход травм скончался на месте аварии.

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