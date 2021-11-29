Будапешт, 29 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Венгрия подвергается нападкам со стороны немецких партий левого толка и немецких СМИ из-за отношений с Россией. Об этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал в эфире программы «Противоположности» на телеканале RT.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

Он отметил, что для Венгрии Германия — основной торговый и инвестиционный партнёр, потому для Будапешта очень важна практичность отношений с Берлином и их основанность на самоуважении.

«К сожалению, в последнее время мы почти постоянно подвергаемся нападкам со стороны немецких партий левого толка и немецких СМИ, в частности из-за наших отношений с Россией», — посетовал Сийярто.

При этом существует газопровод «Северный поток — 2», фактически совместный российско-германский проект, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что на Западе никто не хочет конфликта между Россией и НАТО.

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