29 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В Оренбурге вновь в центре скандала оказались тротуары отремонтированной ул. Туркестанской. Как и обещали чиновники, кривые пешеходные дорожки оборудовали ограждениями. Именно эти сооружения и вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Наталья Хомутова, , 10:01 — REGNUM В Оренбурге ул. Туркестанская вновь стала посмешищем. После ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ее безопасность пришлось усиливать. Чиновники ранее анонсировали ограждения перильного типа на тротуарах. Однако то, что появилось в итоге, шокировало оренбуржцев.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоит отметить, сначала люди в соцсетях обсуждали ремонт тротуаров в рамках нацпроекта «Качественные и безопасные дороги», прогнозируя печальные последствия. Сделанные под сильным уклоном тротуары могут привести к смертельным ДТП. Пешеходы со скользких дорожек рискуют попасть на проезжую часть пярмо под колеса машин.

Отремонтированная улица попала под пристальное внимание прокуратуры. Ведомство в судебном порядке потребовало привести в порядок тротуары. В адрес подрядчика выдали предписание, а исполняющему обязанности начальника МБУ «УКС» объявили предостережение о недопустимости принятия тротуаров ненадлежащего качества.

После скандала чиновники заявили, что на ул. Туркестанской до зимы установят ограждения. При этом сотрудники администрации не усмотрели никаких нарушений в благоустройстве тротуаров.

И вот на тротуарах появились долгожданные ограждения. Соцсети запестрили фото и видео сооружений — деревянных настилов. Люди признаются, что от увиденного не знают плакать им или смеяться.

В комментариях горожане иронизируют, что команду мэрии не зря отправляли на учебу в «Сколково». «Привезли идею, учеба пошла на пользу», — отметил подписчик паблика «Новости Оренбурга» в Instagram.

Оренбуржцы называют такую реализацию нацпроекта «архитектурным чудом», «новыми решениями Паслера» (Денис Паслер — губернатор Оренбургской области), «беспредельным беспределом», «красотой неземной», «нанотехнологиями», «колхозом» и «прорывом в XIX век».

«Вернувшись на 100 лет в прошлое», — прокомментировал пользователь паблика в соцсети «ВКонтакте».

Дороги г. Оренбурга. Цитата из видео. Тротуар, который стороной обходят Orenday.ru

»Всё из разряда «и так сойдёт». Театр абсурда. Только мы за это ещё и платим», — сказал другой горожанин.

«Позор. Стыд и срам. Куда губернатор смотрит?» — недоумевает оренбуржец.

Многие комментарии исполнены сарказма. Оренбуржцы говорят, что с такими «шедевральными сооружениями» город наконец-то приобрел самобытность, в то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной.

«Веревки в администрации в окнах повесьте, вместо лифтов! Стыдоба!» — посоветовал пользователи соцсети чиновникам.

«Власть смеётся внаглую над нами», — считает горожанин.

«Еще вопрос возник: а эти мостки хорошо закрепили, они сами на проезжую часть не скатятся?» — вопрошает еще один подписчик.

«Какой колхоз…» — отметил комментатор.

«Очень самобытненько!» — оставлен ироничный комментарий.

Между тем люди, увидев фото перильных ограждений, не верят глазам своим. «Монтаж?» — задают они вопрос.

По поводу деревянных настилов горожане ломают голову, как теперь будут владельцы домовладений преодолевать препятствие в виде ограждений и заезжать в свой двор. Громоздкие сооружения так просто не сдвинуть. Получилось, что благоустройство обернулось дискомфортом для населения за его же деньги.

Оренбуржцы обращают внимание на то, что сначала были потраченные колоссальные деньги на ремонт и асфальтирование. Затем этот ремонт вызвал дополнительные траты. Нацпроект, инициированный «Единой Россией», финансируется из бюджета, в который денежные средства попадают из карманов налогоплательщиков. Люди устали от «корявой» реализации нацпроекта и желают видеть ответственного за «чудеса» и наказание.

«Когда начнутся посадки?» — спрашивают пользователи соцсетей.

«Как совести хватило вообще это сделать? Это как нужно не уважать людей, чтобы такое придумать. Зато вывески стоят «безопасные и качественные дороги». Нужно сделать, чтобы на федеральные каналы это попало. И чтоб их трясанули немного», — считает один из комменаторов.

Дороги г. Оренбурга. Цитата из видео. Тротуар, который стороной обходят Orenday.ru

«Позор позорный. 21-й год XXI века. Город Оренбург, столица Оренбургской области, где создали целое министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития, а министр которого Наталья Ибрагимова, по мнению прокуратуры, без всяких конкурсов отвалила московской фирме «Атлас» «лишних» 98 миллионов (!) рублей. И в этом славном городе не нашлось нормальных ответственных чиновников, которые дали бы по башке за такие вот пространственно-градостроительные решения на улице Туркестанской. Не нашлось и архитекторов в минархитектуры, которые спроектировали бы здесь что-то человеческое: по всей видимости, и в это министерство отбирают работников не по принципу профессиональной состоятельности. Прям как в мэрию Оренбурга. При всём при том, что минарх Ибрагимовой, судя по выпрошенным полномочиям, должен контролировать каждое ведро песка и каждый вбитый гвоздь. А на деле — фигушки. Так что это ещё одно подтверждение справедливости блуждающего нехорошего предположения: Оренбург с его нынешними областными и городскими горе-управленцами существует лишь чтобы давать России и миру всё новые примеры того, как не должно быть и не должно делаться», — оставил комментарий на своей странице в соцсети «Фейсбук» член городской Общественной палаты, журналист Владимир Беребин.

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