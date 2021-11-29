* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:25 — REGNUM *"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

По сообщению регионального офиса информационного агентства Tasnim, Маулави Абдул Кабир, заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе встречи с шиитскими религиозными деятелями в Кабуле заявил: «Афганистан — общий дом для всех нас».

По словам заместителя пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамуллы Самангани, что заместитель премьер-министра «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что шииты могут без проблем выдвигать свои требования.

На днях Маулави Абдул Кабир, заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам, встретился с делегацией шиитских старейшин в «Каср-Сепидар».

Заместитель премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подчеркнул необходимость единства между всеми этническими группами в Афганистане и сказал, что потенциал шиитов будет использован в интересах страны и народа.

Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что у движения не существует никаких проблем с шиитами. На прошлой неделе в шиитском районе в западной части Кабула шииты на митинге официально заявили о поддержке нынешнего правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).