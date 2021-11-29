Киев, 29 ноября 2021, 08:22 — REGNUM Украинскому журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал видеоролик, где он производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев в ДНР, сделали выговор. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбас решает»:

«Артиллерист» Бутусов попал под следствие за стрельбу в Донбассе
«Артиллерист» Бутусов попал под следствие за стрельбу в Донбассе
Цитата из видео

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»Украинская делегация на переговорах по Донбассу, правда, озаботилась не тем, что снаряд, пущенный Бутусовым, мог попасть в жилой дом. Она опасается обвинений, и совершенно справедливых, в том, что Украина не контролирует собственную армию. И кто угодно может стрелять в Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в День памяти жертв голодомора: украинский пропагандист Юрий Бутусов не являющийся действующим военнослужащим ВСУ, производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев, о чем сам и заявляет.

«Артиллерист» Бутусов стрелял из гаубицы по Донбассу
«Артиллерист» Бутусов стрелял из гаубицы по Донбассу
Цитата из видео

По данным Госбжро расследований, эти действия, считают попадают под статьи УК Украины «Нарушение правил обращения с оружием» и даже «планирование агрессивной войны».

А еще раньше этот «журналист» признал теракты украинской разведки, совершенные в ДНР. На недавней пресс-конференции Зеленского он обвинил президента Украины в задержании семи офицеров главного управления разведки Украины. По его словам, эти люди стоят за похищением командира роты ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого подозревают в уничтожении малайзийского «Боинга».

Более того, именно эти сотрудники ГУР Украины организовали убийства Александра Захарченко, командиров ополчения Моторолы и Гиви.

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