Москва, , 08:21 — REGNUM Сто финалистов из 40 регионов страны 29 и 30 ноября по приглашению Российского общества «Знание» приедут в Москву, чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство и выступить с лекциями перед аудиторией на площадках ведущих вузов — МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Баумана, МАИ и РАНХиГС. Об этом 29 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По результатам оценки слушателей определятся 50 победителей конкурса, которые получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и возможность выступать на лучших площадках страны.

Кроме этого, все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе в продюсерском центре Российского общества «Знания» — «Машук». Торжественная церемония награждения пройдет 1 декабря и будет транслироваться в группе общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/znanierussia).

При этом среди финалистов конкурса — преподаватели вузов, психологи, врачи, специалисты по маркетингу, коучи и бизнес-тренеры в возрасте от 19 до 60 лет. Самым молодым лектором стал 19-летний студент математического факультета Казанского федерального университета Рамиль Багавиев, который выступал с лекцией «Аксиома параллельности». Рейтинг регионов по количеству финалистов возглавили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татария, Калининградская область, Башкирия и Пензенская область.

Отметим, «Лига лекторов» Российского общества «Знание» — многоэтапный конкурс, который нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Он объединил людей самых разных профессий, интересов и возрастов.