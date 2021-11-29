* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:21 — REGNUM *"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Заместитель министра иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что бывшие правительственные чиновники могут вернуться в Афганистан; «но не надейтесь на восстановление на прежних должностях».

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Шир Мохаммад Аббас, заместитель министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что, «если представители оппозиции вернутся в Афганистан, никто не будет причинять им вред».

Заместитель министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил: «представителям оппозиции, которые возвращаются в Афганистан, не следует ожидать назначения на высокие должности».

Он добавил: «Мы поддерживаем контакты со всеми представителями оппозиции, и предлагаем им вернуться в свою страну, как афганцы они имеют право жить в Афганистане, и никто не имеет права преследовать их», — сказал он.

«Последние 43 года сверхдержавы используют Афганистан в своих целях, и теперь мы все должны приложить усилия, чтобы восстановить нашу страну», — сказал высокопоставленный чиновник «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обращаясь к сотрудникам МИДа, Станвкзай подчеркнул: «Афганистан является членом международного сообщества, и нашей стране необходимо достойное взаимодействие с миром».

Он добавил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наладил контакты со многими странами и привержен правам человека в свете исламских ценностей.

Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека, ранее заявила на заседании Совета ООН по правам человека, что, основываясь на толковании талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исламского права, движение взяло на себя особые обязательства уважать права женщин и религиозных меньшинств.

Она заявила, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещал воздержаться от ответных мер против тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством или международными сообществом.