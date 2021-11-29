Ульяновск, , 08:19 — REGNUM В Ульяновской области удалось спасти трёх детей, которые оказались на тонком льде. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Льдина Дарья Драй © ИА REGNUM

ЧП произошло 28 ноября около 16:00 на Волге. Отмечается, что спасатели сняли с тонкого льда трёх детей. При каких обстоятельствах они там оказались и возраст детей не сообщается.

На месте работали четыре спасателя, также были привлечена техника. В ведомстве призывают жителей быть внимательными и осторожными, напоминая об опасности выхода на тонкий лёд.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Ульяновской области Сергей Гиричев призвал родителей контролировать местонахождение детей и рассказать об опасностях нахождения у воды в межсезонье. Он напомнил, что с образованием ледового покрова повышается риск происшествий на водоёмах и «первыми испытывают лёд на прочность дети, рыбаки», что «смертельно опасно».

Отметим, что ранее ЧП на воде в Ульяновской области произошло утром 19 ноября 2021 года. В населённом пункте Большие Ключищи в запрудье ручья Суходол провалился под лёд мужчина, его спал очевидец происшествия.