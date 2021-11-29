Уфа, , 08:20 — REGNUM Оперативно-профилактическая операция по охране хвойных молодняков от незаконных рубок «Ель-2021» началась в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ель Наталия Николаева © ИА REGNUM

Сообщается, что инспекторы лесной охраны усиленно проверяют места заготовки новогодних елей для выявления нарушений лесного законодательства, включая и незаконную рубку.

Отмечается, что сотрудники лесной охраны намерены постоянно проверять места продажи новогодних елей для выявления незаконно срубленных и приобретенных деревьев, а также патрулировать земли лесного фонда и в круглосуточном режиме дежурить на дорогах общего пользования вместе с инспекторами ГИБДД для выявления незаконно перевозимой продукции.

В пресс-службе республиканского правительства напомнили, что в соответствии с действующим законодательством за причиненный ущерб лесному фонду за незаконную рубку новогодних елей предусмотрена уголовная и административная ответственность.