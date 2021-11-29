Бишкек, 29 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Парламентские выборы, прошедшие в Киргизии 28 ноября, были прозрачными и достоверными, серьёзных нарушений не было. Об этом глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генерального секретаря этой международной структуры Ерик Ашимов заявил 29 ноября.

Kenesh.kg Здание парламента Киргизии

Он отметил, что миссия не зафиксировала нарушений выборного законодательства, которые бы ставили под сомнение легитимность выборов. Народ Киргизии выразил свою волю «в атмосфере открытости и прозрачности».

Ерик Ашимов «Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными»

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Киргизия выбирала парламент седьмого созыва. По предварительным данным, в парламент проходят шесть партий. Прежние выборы, которые прошли осенью 2020 года, ЦИК признал недействительными из-за большого числа нарушений.

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