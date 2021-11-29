Сеул, 29 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 3309 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Согласно опубликованным данным, 3286 случаев заражения локальные, ещё 23 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 444 200.

Известно, что представители органов здравоохранения связывают спад заболеваемости исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни. Кроме того, медики опасаются проникновения в страну нового штамма коронавируса «Омикрон».

Число жертв пандемии в стране увеличилось на тридцать два человека — до 3580 человек. Уровень смертности составил 0,81%.

Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, увеличилось до 629 человек.