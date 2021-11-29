Уфа, , 08:10 — REGNUM Потепление до +5°С ожидается в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

Сообщается, что ночью 30 ноября в республике ожидается небольшой снег, днем может пройти снег с доджем. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах возможна гололедица, днем порывы сильного ветра.

Ночью температура может опуститься до — 13 °C, днем ожидается потепление +2°С.

Ночью 1 декабря в регионе ожидается снег с дождем, который может переходить в дождь, местами может произойти отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололед, на некоторых дорога гололедица. Днем в республике также ожидается небольшой дождь, в некоторых местах дождь со снегом, порывы сильного ветра.

Температура воздуха в регионе ночью может прогреться до +2С°, днем может потеплеть до +5°С.