Ульяновск, , 08:08 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по делу о жестоком убийстве. Пострадавшая, которую подожгли, скончалась от полученных ожогов, сообщает региональная прокуратура.

Лед и пламя Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, преступление было совершено 22 мая 2021 года в одной из квартир по улице Станкостроителей в Ульяновске. Следствие установило, что 43-летний мужчина из мести облил знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг зажигалкой.

В надзорном ведомстве отмечают, что женщина скончалась в больнице из-за термического ожога.

Фигурант уголовного дела ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»), назначив 16 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ульяновской области вынесен приговор по делу о смерти мужчины, которого жестоко избили. Убийца получил десять лет колонии строгого режима.

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