Ташкент, , 08:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказал ряд конкретных предложений по приоритетным направлениям сотрудничества в рамках ОЭС, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 28 ноября состоялся в столице Туркмении.

«Глава Узбекистана, обратив внимание на международную и региональную ситуацию, экономические трудности в условиях продолжающейся пандемии, высказал ряд конкретных предложений по приоритетным направлениям сотрудничества», — отмечает пресс-служба.

Как отметил Мирзиёев, необходимо более полно использовать значительный потенциал стран ОЭС, имеющих огромный рынок с населением в 500 миллионов человек.

«На основе принятой концептуальной программы «Перспективы ОЭС — 2025» целесообразно дальнейшее расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими странами и, самое главное, достижение за счет этого более значимых практических результатов», подчеркнул президент Узбекистана.

В этой связи, он подчеркнул актуальность принятия обновленного и всеобъемлющего торгового соглашения в рамках организации.

«Документ должен включать вопросы снятия торговых барьеров, цифровизации таможенных процедур, а также внедрения электронной торговли, приобретающей в настоящее время все более важное значение», — указал Мирзиёев.

По его словам, принятие плана совместных действий по увеличению потока взаимных инвестиций и усиление их надежной защиты, углубление производственной кооперации между странами, является требованием времени.

Также, отмечена необходимость развития проектов регионального значения и повышения конкурентоспособности экономик ОЭС на мировом рынке.