Ташкент, 29 ноября 2021, 08:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 ноября принял участие в пятнадцатом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Мероприятия проходило в городе Ашхабаде.
«В заседании, прошедшем под председательством президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Ибрахим Раиси, Киргизии Садыр Жапаров, Пакистана Ариф Алви, Таджикистана Эмомали Рахмон, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что на саммите обсуждены вопросы дальнейшего расширения многостороннего партнерства, направленные на укрепление ОЭС как динамичной организации.
«Углубление сотрудничества между её государствами-членами в сферах торговли, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, промышленной кооперации, «зелёной» энергетики и туризма, стали основными темами повестки дня заседания», — отмечает пресс-служба.