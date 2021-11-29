Красноярск, 29 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела против бывшего министра лесного хозяйства региона по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Экс-министр Димитрий Маслодудов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Хищение, путём обмана, денежных средств в крупном размере, совершённое с использованием своего служебного положения»).

Дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из прокуратуры и полиции.

По данным следствия, в 2018 году министр лесного хозяйства за 1 млн рублей пообещал своему знакомому помочь с победой представляемого им юрлица в аукционе на право заключения договора аренды лесного участка.

На самом деле у министра не было такой возможности, однако деньги (1 млн рублей) он получил — через своего брата. Что касается договора аренды лесного участка, он был заключён с другим участником аукциона, предложившим наибольшую цену.

Также с 2018-го по 2020 год министр за взятку в сумме более 3 млн рублей оказывал покровительство организации, занимавшейся рубкой лесных насаждений в Енисейском районе края. В результате организация получала привилегии со стороны сотрудников краевого минлесхоза и лесничества. Фирма осуществляла предпринимательскую деятельность на выгодных для себя условиях.

«Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем оно будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Димитрия Маслодудова задержали в сентябре2020 года.