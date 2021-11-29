Тбилиси, , 07:57 — REGNUM Во дворе военного госпиталя в грузинском городе Гори после перевода туда из тюремной больницы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили установили оборудование, излучающее опасные электромагнитные волны. Об этом заявил журналистам глава Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это т.н. «Система купол», излучение которой в радиусе минимум 100 метров создает опасность для жизни всех окружающих», — сказал Чаладзе.

Он сказал, что излучение якобы было зафиксировано. Чаладзе призвал народного защитника Грузии Нино Ломджария и иностранных послов отреагировать на эту информацию.

«Это вызывает психическое помешательство человека, потерю здоровья и смерть. Это может убить президента нашей страны и всех, кто находится в радиусе 100 метров от этого оборудования», — заявил глава лаборатории.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.

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