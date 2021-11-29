В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело женщины
Уфа, 29 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Тело женщины обнаружили в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Дом после пожара
Сообщается, что ночью 28 ноября спасатели Баймакского района получили информацию о пожаре в жилом доме по улице Азамата в селе Иткулово.
Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит бревенчатый дом размером 6×8 метров. Они быстро ликвидировали горение.
Отмечается, что во время тушения пожара они обнаружили тело женщины 1958 года рождения.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.