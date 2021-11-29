Тюмень, 29 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Тюмени в 2021 году доля недвижимости, приобретённой с помощью ипотечного кредита, составила 55%. Об этом сообщают аналитики федеральной компании недвижимости «Этажи».

tjrn Загородный дом

«Наибольший рост произошёл в сегменте загородной недвижимости, где доля таких сделок за год выросла на 5% — до 35%. Самая большая доля сделок с привлечением кредитных средств в сегменте загородного жилья была отмечена в марте 2021 года — 44%», — отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, доля ипотечных сделок на вторичном рынке выросла на 4% — с 55% в прошлом году до 59% в 2021 году. При этом трижды за год доля ипотечных сделок на рынке вторичного жилья доходила до рекордных 61%: в январе, сентябре и октябре.

Татьяна Решетникова также сообщила, что на первичном рынке в 2021 году 58% процентов квартир приобреталось с привлечением заёмных средств, что на 1% больше, чем в 2020 году. Здесь максимальная доля отмечалась в сентябре и октябре, когда 63% покупателей квартир в новостройках приобретали их с привлечением заёмных средств. В ноябре доля ипотеки в этом сегменте снизилась до 54%.