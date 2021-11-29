Благовещенск, 29 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Жительница Китая так хотела работать в России, что пыталась незаконно пересечь границу вплавь по реке Амур. Чтобы плыть было ближе, женщина выбрала самое короткое расстояние во время путешествия на теплоходе и спрыгнула с него, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

markus53 Теплоход

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На берегу гражданку Китая встречали сотрудники ФСБ России по региону. Попытку пересечь границу женщина предприняла летом. Сейчас в отношении китаянки утверждено обвинительное заключение, её дело передано в суд. Женщину обвиняют по статье 322 УК РФ (пересечение Государственной границы России без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ).

В Благовещенск гражданка Китая пыталась попасть из города Хэйхэ. Предварительно она совершила путешествие на теплоходе, чтобы понять, где расстояние до берега самое короткое. Женщину ждёт до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю октября правоохранители Ленинградской области пресекли пять попыток незаконно пересечь границу России с Финляндией со стороны 13 иностранных граждан. Это были выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских стран. Свой поступок они объяснили стремлением улучшить условия своей жизни.