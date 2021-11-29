Москва, 29 ноября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 28 ноября заявил, что «Омикрон» в Россию придёт с точностью до 100% и, скорее всего, станет доминирующим штаммом коронавируса в конце зимы-весны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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»Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придёт! И есть у нас всего 2−3 месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны. Надо не пупок надрывать в тщетной попытке предотвратить и не людей запугивать апокалипсическими сценариями, а тщательно продумать план действий. Еще раз: у нас 2−3 месяца.

У нас есть политическая воля завершить вакцинацию по первому кругу? У нас есть необходимое количество вакцин для полной ревакцинации всех уже вакцинированных? У нас готово амбулаторное звено (основная нагрузка будет именно на него)? Мы создали службу перевозки инфекционных больных (обычные машины без спецсигнала и врача — перегородка и кислородный баллон)? Или будем продолжать «палить» скорые, лишая остальных экстренной помощи?! Мы спрогнозировали, какой процент от волны в 50−60 тысяч инфицированных в день будет подлежать госпитализации? А если 80 тыс. (Во многих европейских странах с мЕньшим, чем у нас, населением такие волны уже бывали до всякого «Омикрона»).

Мы ввели строго обязательную вакцинацию тремя начальными дозами для людей с иммунодефицитом — реальными «инкубаторами» новых штаммов. Мы таких больных вообще отслеживаем? (Напомню: «Омикрон» у таких пациентов и смутировал, как предполагают). Кто предупреждён — тот вооружён, готовимся к очередной волне уже сейчас», — предлагает Мясников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила заявление о том, что у людей, переболевших COVID-19, существует повышенный риск заразиться «Омикрон"-штаммом коронавируса. Основным симптомом нового штамма коронавирусной инфекции является сильное чувство усталости.

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