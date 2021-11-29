Красноярск, 29 ноября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. От красноярского правительства требуют перевода 119 586 кв. м сельхозземель в земли промышленности для последующей добычи полезных ископаемых на них. Ранее власти региона уже отказали ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» в этом. Именно это решение угольная компания и обжалует в арбитраже Красноярского края. Заседание назначено на 20 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в начале ноября 2021 года. Дело слушает судья Тимергалеева. Истец требует признать незаконным и отменить распоряжение правительства Красноярского края от 1 апреля 2021 года №184-р «об отказе в переводе из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности для добычи полезных ископаемых земельных участков». Речь идёт о трёх участках около села Вершино-Рыбное в Партизанском районе площадью от 817 до 88 578 кв. м. Истец также требует обязать правительство принять распоряжение о переводе земель из одной категории в другую. Третьими лицами участвуют управление Росреестра, кадастровая палата, администрация района, краевой минсельхоз, департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу и служба по контролю в области градостроительной деятельности региона.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец была создана в январе 2003 года. ООО принадлежит АО «Красноярсккрайуголь». На декабрь 2020 года единственным акционером последнего являлось АО «Русский уголь».