Манила, 29 ноября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Вакцинацию детей 5−11 лет от коронавируса планируют начать с января 2022 года власти Филиппин. Об этом 29 ноября сообщает издание Inquirer.

Who.int Вакцинация в Филиппинах

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Официальный представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвес уточнил, что филиппинский регулятор выдаст разрешение на использование вакцин к концу декабря текущего года. Вакцинация детей начнётся сразу же после получения разрешения.

По словам Гальвеса, вакцинацию запланировано начать в первом квартале 2022 года, и закончить уже к концу квартала. Поэтому прививать детей планируется уже в начале января 2022 года. Это связано с запланированным возобновлением полноценных занятий в школах, а также с появлением штамма «Омикрон». Гальвес пояснил, что новость о появлении нового штамма вызвала опасения, так как пока неизвестно, насколько дети устойчивы к данному варианту коронавируса.

В настоящее время на Филиппинах идёт вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет с помощью препаратов Pfizer и Moderna.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановлении властями Филиппин авиасообщения с семью странами Африки из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».