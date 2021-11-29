Чебоксары, 29 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии выясняют обстоятельства гибели при пожаре пожилых супругов. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Chuvashia.sledcom.ru Следователь СУ СКР по Чувашии

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы вечером 26 ноября, горел один из частных домов в Козловском районе. Дом и придомовые постройки сгорели полностью.

В управлении отмечают, что после тушения обнаружили останки супругов, которые проживали в доме: 68 и 78 лет. Предварительно установлено, что причиной их смерти стало отравление продуктами горения.

«Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти, не имеется», — говорят в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, в том числе устанавливается причина пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар произошёл в Батыревском районе: 30 октября в одном из домов погибли четыре человека. Основная версия возгорания — неисправность оборудования.

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