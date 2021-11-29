Оренбург, , 07:18 — REGNUM В Оренбурге в ночь на 29 ноября шла борьба с пожаров 17-этажном доме по ул. Салмышской. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар

Очаг возгорания находился на 15-м этаже здания. На место выезжали восемь пожарных расчетов. На ликвидацию пожара потребовалось примерно полчаса.

С верхних этажей проводилась эвакуация жителей. Квартиру, которая горела, пришлось вскрывать. В жилище находился мужчина. Пожарные вынесли его на воздух, но спустя непродолжительное время оренбуржец скончался.